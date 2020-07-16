أخبار × 24 ساعة.. الصحة تسجل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و59 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز الأخبار: الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة غلق جزئى لطريق الواحات غدا 6 ساعات لإحلال وتجديد كابلات كهرباء زيارة الأشقاء والمصير واحد..وفد قبائل ليبيا فى مصر لمناقشة الأزمة الراهنة..فيديو الرئيس السيسي يبحث هاتفياً مع نظيره الفرنسى تطورات الوضع فى ليبيا الأمم المتحدة تدعو لحل خلافات سد النهضة والتوصل إلى اتفاق لتبادل المنفعة جهاز حماية المستهلك يخصص قسما لمتابعة صفحات الإعلان عن المنتجات "أون لاين" الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا إلى 26135 وخروجهم من المستشفيات الوطنية للانتخابات: 569 مرشحا تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ بـ5 أيام ماذا فعل الرجل الأخضر قبل مقتله في مدينة الإنتاج الإعلامى ؟ فيديو التعليم تناقش ضوابط تصحيح اللغة الثانية.. وتؤكد: الطالب يحصل على الدرجة الأعلى الحكومة: 25 عيادة متنقلة ضمن خطة تأمين الساحل الشمالى استعدادا لسفر 4 ملايين مواطن Advertisements حصاد الوزارات.. الحكومة تسمح لوزير التعليم العالى بتعديل نظام الدراسة والامتحانات والتقييم التعليم: نقل مراقبين فى امتحانات الدبلومات الفنية للمستشفى بعد ارتفاع درجة حرارتهم الحكومة: 6 أشهر حبس وغرامة 30 ألف جنيه لمن يتنمر أو يستعرض قوته على الغير دار الإفتاء تطلق حملة لدعم مصر..وتؤكد: آى دعوة لتفريق الصف الوطنى حديث فتنة الحكومة تستجيب لاستغاثة أب لإنقاذ نجله وتوجه بإجراء عملية له على نفقة الدولة الصحة العالمية تطالب بضرورة الالتزام بتطعيمات الأطفال فى مواعيدها الحكومة تعلن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة وحدة شهادة النيل وما يتبعها من مدارس

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