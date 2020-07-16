شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: صرف الدفعة الثالثة لمنحة الـ500 جنيه عقب مرتبات يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صرف الدفعة الثالثة من منحة الـ"500" للعمالة غير المنتظمة، ستكون بعد صرف مرتبات شهر يوليو الجارى، وتابع:"صرفنا الدفعة الأولى لـ1,6 مليون مواطن بتكلفة 800 مليون جنيه ثم تم صرف الدفعة الثانية بنفس الأعداد والتكلفة".

Advertisements

وأضاف "سعفان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً: "خلال الفترة اللى جاية هيكون فيه اجتماع للجنة الوزارية علشان نحدد، لكن هيكون بعد مرتبات شهر 7 سيجرى صرف الدفعة الثالثة".

وعن عودة بعض القطاعات المتوقفة بسبب جائحة كورونا، قال وزير القوى العاملة، إنه مع تراجع أعداد المصابين سيكون هناك عودة تدريجية للعمل، وتابع: "مع تحسن الأرقام هيكون فيه عودة.. وبنطمن كل الناس أن خلال فترة وجيزة ستعود كل الأعمال إلى وضعها الطبيعى".