شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية بمدارس المتفوقين .. تبدأ 22 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM‏ للعام الدراسي 2019 -2020 والتي ستبدأ يوم 22 أغسطس المقبل.



جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية بمدارس المتفوقين

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قواعد وحالات تأجيل طلاب الثانوية العامة الامتحانات للدور الثانى، موضحة أنه نظرا للاجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة بسبب فيروس كورونا المستجد وحرصا من الوزارة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب بصفة عامة وطلاب الثانوية العامة بصفة خاصة والتى من المقرر أن تبدأ امتحاناتهم .

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أولا يحق للطالب تأجيل الامتحان للعام القادم 2020،2021، ولا يحسب هذا العام 2019،2020ـ، من ضمن عدد سنوات التقدم المسموح بها قانون وبنفس حالته هذا العام" منتظم أو منازل" شريطة أن يكون له الحق فى دخول امتحان هذا العام وعليه يقوم الطالب أو ولى أمره بالتقدم بطلب لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها ويرفق به صورة ضوئية من رقم الجلوس وعليه تقوم المديرية بتجميع تلك الطلبات وإرسالها إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة للحصول على موافقة رئيس قطاع التعليم العام أو من يونوب عنه وإرسال تلك الكشوف للجان النظام والمراقبة.

وأوضحت الوزارة أنه دون المساس بالوقاعد المتبعة والمعمول بها فى الأعوام السابقة لتأجيل أداء الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية يحق للطالب تأجيل الامتحان فى جميع المواد للدور الثانى بالدرجة الفعلية فى حال إصابة الطالب أو أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا أو وجود الطالب فى منطقة عزل صحى " مستشفى أو منزل أو قرية أو مدينة" بعد تقديم المستندات اتلدالة على ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول بها فى الأعوام السابقة لتأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية.