شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بوفد القبائل الليبية يهتف "تحيا مصر تحيا ليبيا.. شعب واحد مش شعبين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365”، قيام أحد أعضاء وفد المجلس الأعلى للشيوخ وأعيان القبائل الليبية فور نزولة من الطائرة القادمة من ليبيا بالهتاف "تحيا مصر تحيا ليبيا.. مصر وليبيا شعب واحد مش شعبين نحن اليوم جئنا مطمنين أن ورانا أخوتنا فى مصر".

وقال عضو المجلس إن مصر شعب الحضارة وقلب العرب وهى أم الدنيا وأم العرب وأم الجامعة العربية وأملنا فى مصر كبير مصر الدولة مصر القوة، مضيفا: "إحنا اليوم جايين لإخونا عشان ينقذونا من الاستعمار التركى الإرهابى الإخوانى.. ومصر معانا ومش هاتسيبنا ومصر معانا من 7 آلاف سنة".

وكان مطار القاهرة قد استقبل مساء اليوم الأربعاء، وفدا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة قادمة من بنغازى، في زيارة لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.

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وتأتى هذه الزيارة تزامنا مع دعوة مجلس النواب الليبيى، الجيش المصرى التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا، حيث أعرب مجلس النواب الليبي، في بيانه عن ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر، بما يضمن دحر الُمحتل التركى والحفاظ على الأمن القومي المشترك.