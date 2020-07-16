شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى الإثيوبى يعتذر عن تصريحات بدء ملء خزان سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعتذر الدكتور سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبى عن تصريحاته السابقة المتعلقة ببدء ملء خزان سد النهضة، وقال في تصريحات نقلها عنه التليفزيون الإثيوبى اليوم "نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تناول بدء ملء سد النهضة الكبير".

وقال بيكيلي، إن المفاوضات المتعلقة بسد النهضة سوف تستمر بما يتماشى مع مصلحة إثيوبيا.

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