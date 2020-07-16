رمز كيلوباترا.. "التحالف الوطني" يتقدم بقوائم انتخابات الشيوخ غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال أحد مرشحي قائمة "التحالف الوطني"، إنه من المرتقب أن يتقدم تحالف الأحزاب بقائمته الوطنية "من أجل مصر" صباح غد الخميس.
وأوضح المصدر، لمصراوي، أن القائمة سيكون رمزها كيلوباترا، وللتحالف 4 قوائم على مستوى الجمهورية تضم 100 مرشح.
ويشارك بالتحالف 11 حزبا وهم: مستقبل وطن، الوفد، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي، حماة الوطن، مصر الحديثة، التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، والحرية المصري.
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