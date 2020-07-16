فيديو| إزالة عقار مخالف بحي العمرانية بمحافظة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
قالت محافظة الجيزة، إن الأجهزة الأمنية بالمحافظة، نجحت في إزالة عقار مخالف بشارع سوتير مع شارع إبراهيم حمادة من ترعة الزمر بحي العمرانية.
ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، على فيسبوك، فيديو إزالة العقار، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء المخالف بدون ترخيص والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالة أي مبانٍ مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظًا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.
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