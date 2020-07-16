شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: «كفاية إهمال.. اللي ينزل شاطئ النخيل يتحمل مسؤولية نفسه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن حادث شاطئ النخيل، مؤلم على كل المصريين، مضيفًا أن الإنقاذ النهري يجري البحث حتي الآن للتوصل للضحية الأخيرة، وغدًا مجموعتين وفريق آخر سيستكملون عمليات البحث.

وقال الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إن الإنقاذ البحري استمر أربعة أيام في البحث عن جثة الضحية شادي، مضيفًا: «اللى هينزل هيتحمل مسؤولية نفسه، وكفاية إهمال وعدم وعي، والناس لازم تاخد بالها».