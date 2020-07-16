شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة» تبدأ المرحلة التجريبية لتفعيل الخدمات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بدء المرحلة التجريبية لتفعيل الخدمات الإلكترونية فى العاصمة، خلال يوليو الجارى وأغسطس المقبل، كأول محافظة بالجمهورية تفعل الخدمات إلكترونيًا من خلال بوابة الخدمات المحلية، والتى بدأت بتنفيذ خدمة تخصيص المدافن (طلب الخدمة والتخصيص والتحصيل) من خلال الوسائل الإلكترونية.

وقال «عبدالعال» إن عملية تقديم الخدمات بالطرق الإلكترونية تتيح تقديم المواطن للطلبات والحصول على الخدمات من أى مكان وفى أى وقت، لافتًا إلى أنه بناءً على قرار رئيس الوزراء والكتاب الدورى لوزير التنمية المحلية رقم 175 لسنة 2020، بشأن إطلاق عملية تقديم الخدمات المحلية بالطرق الإلكترونية للتسهيل على المواطنين، تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المسؤولة عن تطبيق خدمات الوحدات المحلية، ليتم تفعيل الخدمات التى كانت تقدم للمواطنين فى المراكز التكنولوجية لتتم بالطرق الإلكترونية عن بعد عبر بوابة الخدمات المحلية.

وأضاف «عبدالعال» أنه نظرًا لأن تقديم الخدمات بالطرق الإلكترونية كان يستلزم إجراء بعض التجهيزات الضرورية ليتم العمل بشكل صحيح ومتكامل مع أنظمة التحصيل والدفع الإلكترونى كانت «القاهرة» سبّاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الخدمات الإلكترونية، إذ تم إعداد الدليل الموحد لخدمات الأحياء والدليل الموحد للبنود والإيرادات، إلى جانب التعاقد منذ فترة مع شركتى (أى فينانس وفورى دهب) للقيام بأعمال التحصيل الإلكترونى.

وأشار «عبدالعال» إلى أن المشروع سيتيح للمواطن الحصول على الخدمة من أى مكان، من خلال تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات، والتى يمكن الدخول إليها من البوابة الإلكترونية للمحافظة وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونيًا، لتأخذ دورة العمل الطبيعية، مع إتاحة عدة وسائل استعلام عن موقف الخدمة وإجراءاتها من خلال خدمة الرسائل القصيرة أو منظومة الاستعلامات بالبوابة.