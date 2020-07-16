شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء محمود خلف: «أردوغان خاف من القوات المصرية ولغى المناورة ولم الدور ومشي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء الدكتور محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الخط الأحمر في سرت والجفرة في ليبيا كانت واضحة.

وتابع خلف، خلال مداخلة هاتفية مع ابرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أردوغان ألغى المناورة التي كان أعلن عنها بحجة سوء الأحوال الجوية»، مؤكدا أن مصر رابع أكبر قوة بحرية في العالم.

وأشار إلى أن الميليشيات لا تستطيع خوض حرب ضد جيش، قائلاً: «لن تستطيع إكمال الحرب لمدة ساعة، ومش هنسمع عنهم تاني، طلعة لمدة 30 ثانية وهيتبخروا»، متوقعًا عدم تحرك الميليشيات تجاه سرت الفترة المقبلة.

وأضاف: «إسرائيل ادعت أنها ستمكث في مصر سنوات، وما أخدتش 6 ساعات في الحرب»، مشيرا إلى أن قوات أردوغان تبعد عن سرت 2600 كيلو متر.

وأردف: «أردوغان خاف من القوات المصرية ولغى المناورة ولم الدور ومشي»، مشيرا إلى أن أردوغان لا يستطيع القيام بأي أعمال قتالية أو عسكرية خارج حلف الناتو.

وأكمل: «نحن دولة سلام، لكن والله اللي هيقرب مننا مش هيرجع»، مؤكدا أن الشعبين المصري والليبي تجمعهما روابط قوية.

وأعرب عن ترحيب مصر بوفد القبائل اللييبة القادم إلى مصر لتأييد دعوة مجلس النواب الليبي للقوات المسلحة المصري بالحفاظ على الأمن القومي في ليبيا.

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وأشار خلف إلى أنه ساهم في إنشاء أول كتيبة صاعقة ليبية عقب الثورة الليبية.