شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القبائل الليبية: نحتاج دعم الجيش المصري لطرد المستعمر التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا، إن وفد القبائل الذي وصل إلى مصر الأربعاء يمثل طوائف الشعب الليبي.

وأضاف المصباحي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الوفد يوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن دعمه لمصر»، مردفًا: «نحن في حاجة لدعم القوات المسلحة المصرية لطرد المستعمر التركي الذي يرغب في إعادة العثمانية».

وأضاف: «الجيش التركي يعتمد على جذب المرتزقة من مختلف المناطق»، مردفًا: «أتينا إلى القاهرة لنقول نحن ومصر شعب واحد ونريد تحرير ليبيا بالكامل».

وأشار إلى أن الوفد الليبي الذي قدم إلى القاهرة يضم قبائل من المنطقة الغربية.