شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط نصف طن كبده منتهية الصلاحية و3 أطنان هياكل معدة للبيع بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور السيد عوض، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، إنه وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع أماكن تداول اللحوم في جميع أنحاء المحافظة.

وشنت إدارة المجازر وتفتيش اللحوم حملة، اليوم، حيث تم ضبط ٣ أطنان هياكل دواجن وجلد دواجن معبأة في عبوات ومعدة للبيع لمصانع اللحوم في مركز قويسنا، وتم ضبط نصف طن كبده مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى في بركة السبع، وتمت مصادرة جميع المضبوطات وعمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة.

وأضاف عوض أن الحملات مستمرة على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية لضبط المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.