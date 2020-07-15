شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصالحهما.. «جنح الدقي» تحجز معارضة شقيقة «فلوكس» في حبسها سنتين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حجزت محكمة جنح الدقي في الجيزة، اليوم الأربعاء، نظر المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان أحمد فلوكس، على الحكم الصادر في حقها بالحبس غيابيًا سنتين بتهمة سرقة صفحة شقيقها على «فيسبوك»، إلى جلسة 28 يوليو الجاري، للنطق بالحكم.
وأقر الطرفان أمام هيئة المحكمة بالتصالح.
كانت محكمة جنح الدقي، أصدرت حكمها غيابيًا بالحبس سنتين لشقيقة الفنان أحمد فلوكس، بتهمة سرقة صفحته على «فيسبوك»، كما قضت المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه، في اتهامها بسرقة «الأكاونت» الخاص به وارتكاب جريمة الإزعاج العام.
كان الفنان أحمد فلوكس قد تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، حمل الرقم 8521 لسنة 2019، يفيد بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتغيير الباسورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب ولم يتهم أحدا.
وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمفاجأة بأن المتهمة هي شقيقته «يسر فاروق» التي ارتكبت واقعة سرقة الحساب الخاصة به على «فيس بوك».
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