شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: الله لن يضيع بلدا وعد كل قاصديه بأن يدخلوه آمنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على «فيسبوك»، مساء الأربعاء، إنه «في هذه اللحظات الفارقة ووسط هذه التحديات؛ كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطني، أو ينطوي على شماتة فيما تمر به البلاد، هو حديث فتنة لا يخرج إلا من نفوس شوهتها العصبية وأعمتها الانحيازات».

وأضافت دار الإفتاء: «لن يضيع الله بلدا وعد كل قاصديه بأن يدخلوه آمنين، اللهم احفظ مصر وشعبها ونيلها بحفظك الجميل، بكل الحب والإخلاص والقوة ندعم بلدنا مصر».