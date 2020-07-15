شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ثالث قيادة بصحة الدقهلية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مساء الأربعاء، إصابة ثالث قيادة بمديرية الصحة بفيروس كورونا المستجد. وأعلن إصابة الدكتورة سلوى مجاهد، مدير إدارة الحميات بالمديرية بالفيروس أثناء عملها. وفي وقت سابق أعلن وكيل وزارة الصحة اصابة كل من الدكتورة عبير عبدالغنى، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة هبه الشريف، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، بفيروس كورونا المستجد. وتقدم بخالص الأمنيات لهم جميعًا بالشفاء العاجل ولجميع مصابي الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بقطاع صحة الدقهلية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

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