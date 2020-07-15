شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة 196 حالة تعد على أراضي الدولة خلال الموجة الـ16 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن أعمال الموجة الـ 16 لاسترداد حق الشعب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون .

وقال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إن إجمالي عدد الحالات التي تم تنفيذها منذ بدء الموجة بلغ 196 حالة، حيث تم تنفيذ إزالة 80 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 7 آلاف و393 م2، وإزالة (116) حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 92 فدانا بمختلف جهات الولاية، منذ انطلاق الموجة الـ(16) لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة .

ووفقاً لتقرير غرفة العمليات المركزية تم أمس إزالة (18) حالة تعد على أراضى أملاك الدولة على مساحة 785 م2 وذلك ضمن المستهدف المراد تحقيقه خلال الموجة

من جانبه، أكد محافظ المنوفية استمرار إزالة كافة التعديات بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بإزالة التعديات في المهد والتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة أي معوقات لإنجاح أعمال الموجة السادسة عشرة .