شكرا لقرائتكم خبر عن فصل المرافق عن المنازل غير الملتزمة بدهان واجهاتها فى القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت محافظة القليوبية، المواطنين من أصحاب العقارات بالمدن الالتزام بطلاء وجهات المنازل، حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري، قالت المحافظة، في بيان لها، إنه على الجميع البدء في دهانات الوجهات في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخه وإلا سوف يتم إخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء بفصل المرافق عن العقارات التي لم تلتزم بتنفيذ التعليمات.

وطالبت المحافظة المواطنين وكذا المهندس المشرف والمقاول لأعمال البناء الالتزام باللون المحدد لإقليم القاهرة الكبرى في تشطيب الواجهات بشكل كامل باللون المحدد وهو «RAL 1013» بدرجاته موضحة أنه على المهندس المشرف التأكد من ذلك قبل إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال.

وأكد البيان أنه لن يتم اعتماد الشهادة وإصدار خطابات توصيل المرافق من الإدارة المختصة بالمدينة إلا بعد التأكد من تنفيذ اللون المحدد لإقليم القاهرة الكبرى، وفقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.