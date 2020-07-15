شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «الإعلاميين» يوجه التهنئة لرئيس «الوطنية للصحافة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توجه وفد من مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، اليوم، الأربعاء، لتوجيه التهنئة لعبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ومجلس الهيئة، وضم وفد مجلس النقابة محجوب سعدة السكرتير العام وخالد فتوح ونادية مبروك وأيمن عدلي أعضاء المجلس.
وأكد نقيب الإعلاميين أن النقابة حريصة على التواصل المستمر مع الهيئات الإعلامية، إيمانا منا بالعمل التكاملي الذي يؤتي ثماره في مصلحة الوطن.
وأضاف سعدة: «وجدت شخصية وطنية مهنية محترمة لديها طموح كبير تسعى لإحداث نقلة كبيرة للمؤسسات الصحفية تمثلت في المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة».
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