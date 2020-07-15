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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 18 حالة تعد علي أملاك الري في الباجور (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن خالد العرفي، رئيس مدينة الباجور، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الري ضمن الموجة 16.
وأوضح العرفي، في بيان صحفي الأربعاء، أنه تم تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعدي على أملاك الرى بلغت 18 حالة بمساحة 1533م2.
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