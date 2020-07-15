شكرا لقرائتكم خبر عن مع غلق باب الترشيخ في اليوم الخامس ..ارتفاع عدد مرشحي «الشيوخ» بالقليوبية لـ43 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية على المقاعد الفردية إلى 43 مرشحا، عقب تقدم 7 مرشحين جدد مع غلق الباب في اليوم الخامس للترشح بأوراقهم بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار صبري البنا، رئيس المحكمة وهم محمد عبدالواحد يونس صبيح «محامي» من الخانكة وتامر عادل فريد «محامي» من شبرا الخيمه ومدحت السيد عبدالجواد أمياي طوخ «طبيب» ومحمد حسن سالم كفر الصهبي بشبين القناطر وسيد فؤاد محمد إبراهيم من العبور «دكتوراة في العلوم» وعبد الإله على سيد الطويل من قليوب البلد «دكتوراة في الهندسة الكيميائية» واحمد إسماعيل احمد من شبرا الخيمة «بكالوريوس علوم»

وكانت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار، مساعد رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة قد تلقت أوراق 36 مرشحا حتي أمس، بينهم عدد من المرشحين المستقلين ومرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن على المقاعد الـ6 الفردية للمحافظة.

فيما أجرت مستشفيات بنها التعليمي وناصر العام والقناطر الخيرية وطوخ المركزي الكشف الطبي على 57 مرشحا محتملا حتي الان منهم 26 بناصر العام و16 بطوخ و14، ببنها التعليمي وواحد بالقناطر الخيرية قبيل غلق باب الكشف الطبي بالمستشفيات غدا.