شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الروائي والمترجم والناشر الأردني إلياس فركوح عن 72 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدوائر والمؤسسات الثقافية في الأردن الروائي والمترجم والناشر إلياس فركوح الذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 72 عاما.

وقال وزير الثقافة الأردني باسم الطويسي في بيان إن رحيل فركوح "خسارة لقامة كبيرة للحركة الثقافية وصناعة النشر وحقل الترجمة".

كما نعاه العديد من الكتاب من مختلف الدول العربية منهم المصري إبراهيم عبد المجيد والكويتي طالب الرفاعي والسورية غالية قباني والتونسي عبد الوهاب الملوح والسعودي طاهر الزارعي.

ولد فركوح في العاصمة عمان عام 1948 وتلقى تعليمه حتى الثانوية العامة متنقلا بين عمان والقدس. حصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس من جامعة بيروت العربية.

عمل بالصحافة الثقافية وشارك في تأسيس وإدارة عدد من الإصدارات والدوريات الأدبية قبل أن يؤسس في 1991 دار أزمنة للنشر والتوزيع.

حصل على جائزة أفضل مجموعة قصصية من رابطة الكتاب الأردنيين عام 1982 عن مجموعته (إحدى وعشرون طلقة للنبي) وفاز بجائزة الدولة التشجيعية عام 1990 عن روايته (قامات الزبد) كما نال جائزة الدولة التقديرية عام 1997 في فرع الآداب.

Advertisements

وصلت روايته (أرض اليمبوس) إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) في دورتها الأولى عام 2008.