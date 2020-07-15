محافـظ المنوفية: ضبط مصنع مخالف وغير مرخص لمنتجات الألبان والجبن بقويسنا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأربعاء، ضبط مصنع لمنتجات الألبان والجبن مقام بالمخالفة على أرض زراعية بناحية قرية شبرا بخوم مركز قويسنا ويدار بدون ترخيص، حيث تم استصدار قرار غلق إداري للمصنع المخالف وفصل التيار الكهربائي عن المصنع. وأكد المحافظ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للإجراءات الصحية والقانونية الواجب اتباعها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين. وشدد محافظ المنوفية على المتابعة الميدانية المستمرة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

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