شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا: نحقق تقدمًا عالميًا في تصنيف «ليدن» الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، دخول الجامعة للتصنيف الدولي الهولندي «ليدن» لأول مرة، ضمن 7 جامعات مصرية فقط تمت مطابقتها للمعايير الدولية للتصنيف، مشيرًا إلى أن التصنيف قد ضم هذا العام 1176 جامعة عالمية من إجمالي نحو 30 ألف جامعة على مستوى العالم.

ومن جانبه أكد دكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن دخول جامعة طنطا لتصنيف «ليدن» الدولي يعكس جودة البحث العلمي والباحثين في الجامعة ويعد حصادًا للجهود التي بذلتها خلال السنوات الماضية من أجل الارتقاء بالنشر العلمي، ودعم وتشجيع الباحثين على النشر بالمجلات العالمية ذات معامل التأثير العالي، كما تقدم سيادته بخالص الشكر لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة لتميزهم العلمي وكفاءة أبحاثهم، حيث نشر باحثي جامعة طنطا ما يفوق 820 بحثًا دوليًا خلال عام 2020، 45.4 من هذه الأبحاث نشرت بمجلات ذات معامل تأثير Q1.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن تصنيف CWTS Leiden الهولندي يعتمد في تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي أو مرجعي في قاعدة بيانات Web of Science، والتي تدار بواسطة دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة في أعلى 1%، و5%، و10%، وبحد أقصى 50% من قائمة المجلات العالمية، ولا يعتمد التصنيف في تقييمه على الكتب وكتيبات المؤتمرات والمقالات البحثية المنشورة في المجلات غير المفهرسة في قاعدة بيانات Web of Science.