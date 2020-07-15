شكرا لقرائتكم خبر عن "Top7".. تابع أبرز القصص الخبرية على مدار اليوم مع محمد أسعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top7، أهم القصص الخبرية التي حدثت على مدار اليوم 15 يوليو، ويقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمنت عناوين نشرة اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار وهي، أثيوبيا تعلن بدء ملء سد النهضة، والجيش الليبي يؤكد أن أمن مصر من أمن ليبيا، وتعديل قانون العقوبات لعقاب المتنمرين بالحبس لمدة ستة أشهر، ومفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي، وافتتاح كأس العالم في 21 نوفمبر عام 2022.

أما على الصعيد الفني، فقد عرضت النشرة جزءا من أغنية "إسلمي يا مصر"، بصوت الفنان "محمد محسن"، بالإضافة لعرض أحدث فيديو كوميدي للفنان "أحمد حلمي".

يذكر أن TOP7 هي خدمة إخبارية يومية يقدمها الخليج 365، تعرض بإيجاز أهم القصص الخبرية المصرية، العربية، والدولية، في مختلف المجالات سواء كانت السياسية، الفنية، أو الرياضية على مدار اليوم.



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