شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى سرور لـ"تليفزيون الخليج 365": توقعت سقوط "الإخوان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أنه توقع سقوط نظام حكم جماعة الإخوان.

"سرور" حل ضيفا مع الزميل محمد مجدى السيسى فى الفقرة الرئيسية للتغطية الموسعة اليومية على الصفحة الرئيسية لليوم السابع، على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم الأربعاء، وهو الظهور التليفزيونى الأول لـ"سرور" منذ عام 2011.

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وأضاف سرور:" أنا لا أعمل بالسياسة وحين كنت رئيسا لمجلس النواب كنت استمع للمعارضة، ومن الحكمة أن تعرف رأى المعارضة المخالف حتى تستطيع أن ترد عليه أو تقنعه، والحقيقة أن تجاهل المعارضة خطا كبير، ولهذا يجب إبداء الفرصة للجميع ليبدى رأيهم وهو أحسن وسيلة للممارسة الديمقراطية".

وتابع سرور:" الأغلبية الغير قادرة على الرد على المعارضة يروحوا على بيوتهم، ويجب أن تكون الأغلبية مسلحة بالخبرة والعلم في الرد، والمدرسة السياسية يجب أن تسعى لتدعيم أنصارها لكى تكون قادرة في الدفاع عن ارائها وإذا عجزت عن الرد فهذا بداية التراجع".