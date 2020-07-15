شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تسجيل 30% من مواطنى أسوان بمنظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن التكلفة الإنشائية للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بلغت (9 مليار و200 مليون) جنيه، فيما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلى (2مليار و500 مليون) جنيه، بينما بلغت التكلفة التشغيلية (600 مليون) جنيه، بإجمالي تكلفة (12مليار و300مليون) جنيه.

وأضاف مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم تسجيل (469 ألف و897) مواطن، وفتح (116ألف و104) ملف عائلي، حتى الآن، بمحافظة أسوان، بما يعادل (30.66٪) من إجمالي عدد سكان المحافظة، والتي يبلغ عدد سكانها (مليون و532 ألف و400) نسمة، لافتًا إلى أن إجراءات فتح الملفات لمتلقى الخدمة الطبية يجرى إعدادها حاليا فى صورة ورقية، تمهيدا لتسجيلها إلكترونيًا مستقبلًا فى المحافظة.

Advertisements

وتابع أن خطة تطوير المنشآت الصحية بمحافظة أسوان، تشمل تقسيم المحافظة إلى (6) إدارات صحية، وهم "أسوان، كوم إمبو، نصر النوبة، إدفو شرق، إدفو غرب، دراو"، بواقع (113) مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى (11) مستشفى، من المقرر تجهيزهم على أعلى مستوى، لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على الوجه الأكمل.

وأكد الدكتورأحمد السبكي، أن الدولة المصرية تضع ملف الصحة على أجندة أولوياتها، كما تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير خدمة صحية متميزة لكافة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات البعيدة والنائية منها، إيمانًا بحق المواطن في الحصول على خدمة صحية ٱمنة ومتميزة وفق أحدث المعايير العالمية (دون تمييز)، وفقًا لقانون التأمين الصحى الشامل رقم2 لسنة 2018.

يشار إلى أن محافظة أسوان هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، إلى جانب محافظة بورسعيد التى بدأ إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بها فى يوليو من العام الماضى، وجار العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة فى باقى المحافظات تباعًا.