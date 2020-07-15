شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تكليف الدكتور صبرى حلمى أبو غياتى مديرا عاما للمساجد الحكومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف كل من: الدكتور صبري حلمي محمد أبو غياتي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمساجد الحكومية.
كما قرر وزير الأوقاف، بحسب بيان للوزارة اليوم، تكليف الشيخ أحمد دسوقي محمد محمد مكي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، وتجديد تكليف روض زكريا محفوظ عثمان بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأملاك.
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن فتح باب التقدم للمشاركة في تمثيل الوزارة في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وحسن تلاوته ، شريطة أن لا يزيد السن عن (30 عامًا ).
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه على الراغبين في تأكيد المشاركة بعد التصفيات المؤهلة تسجيل بياناتهم عبر موقعها الإلكترونى.
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