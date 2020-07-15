شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر جدول الواعظات المشرفات على مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى، جدول الواعظات المشرفات على الأسبوع الثاني بمصلى السيدات بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، وذلك بدءا من يوم السبت المقبل.

وشددت الوزارة على الواعظات بضرورة التواجد في المصلى في الأوقات المحددة لهن وتوعية المصليات بالإجراءات والضوابط الاحترازية.

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وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن أنه تم افتتاح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب رضى الله عنها تحت إشراف واعظات الأوقاف، السبت الماضى، وبعد إجراءات التعقيم والنظافة التي سبقت الافتتاح، وبحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة ، والدكتور صبري غياتي مدير عام شئون القرآن الكريم .

وقالت الوزارة إن السيدات اللاتى حضرن الصلاة حرصن على الالتزام الكامل بضوابط بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف ، والتي من أهمها : "الوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة ، وعدم المصافحة ، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع قاصدات المسجد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية التي وضعتها الوزارة حرصا على سلامة الجميع وحتى نتمكن من مواصلة الفتح.