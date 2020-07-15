شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. الحبس 6 أشهر و30 ألف جنيه غرامة لمن يتنمر أو يستعرض قوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان الحكومة التصدى لظاهرة التنمر بالحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألفا لمن يتنمر أو يستعرض قوة على الغير، وتوجيه الرئيس السيسى بالتصدى بحسم لمخالفات البناء والتوجه نحو التوسع العمرانى الأفقى لتخفيف التكدس السكانى، وإعلان مواعيد مباريات كأس العالم في قطر.

السيسى يوجه بالتصدى بحسم لمخالفات البناء والتوجه نحو التوسع العمرانى الأفقى لتخفيف التكدس السكانى..الرئيس: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة يجب أن يكون بمثابة تطوير الجهاز الإدارى بالدولة بشكل جذرى وحديث

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير الجهاز الإداري بالدولة بشكل جذري وحديث، بالإضافة إلى صياغة إطار مفاهيمي شامل لاستغلال الأصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة بعد إخلائها في إطار حسن إدارة أصول الدولة وتعظيم قيمتها.

الحكومة تتصدى لظاهرة التنمر: الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألفا لمن يتنمر أو يستعرض قوة على الغير.. وتشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر وإذا كان الفاعل من أصول الضحية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذى تناول بحث عدد من الملفات المهمة، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات.

الصحة : 30.4 % نسبة الشفاء من كورونا والوفيات 4.7 %

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدل الشفاء بين مصابى كورونا فى مستشفيات العزل إلى 30.4% بينما بلغت نسب الوفيات 4.7 % ، موكدة أن إجمالي الحالات المسجلة في مصر حى الآن بكوفيد 19 83 ألف و930 حالة.

القائمة الوطنية من أجل مصر.. تحالف انتخابى نقلة نوعية بالأداء الحزبى والسياسى.. المصلحة الوطنية تجمع 11 حزبا تحت مظلة واحدة استعدادا للغرفة التشريعية الثانية.. وتوقعات بتكرارها فى الاستحقاقات الدستورية المقبلة

تضم "القائمة الوطنية من أجل مصر" 11 حزبا، الجميع حريص على إعلاء المصلحة الوطنية، بمختلف آرائهم وتوجهاتهم، ولكن الكل حريص على مصلحة الوطن، ولهذا ستكون هذه القائمة بمثابة نقلة نوعية فى الأداء الحزبى والوطنى خلال الفترة المقبلة، ونموذج يحتذى به فى كافة الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

السودان يعلن تراجع فى مستويات نهر النيل بما يعادل 90 مليون متر مكعب

جددت وزارة الرى السودانية رفضها لأى إجراءات أحادية الجانب يتخذها أى طرف قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، كاشفة عن أن هناك تراجع فى مستويات نهر النيل بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق إثيوبيا بوابات سد النهضة.

السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات إضافية لعيد الأضحى ابتداء من 25 يوليو.. قاصرة على خطوط الصعيد فقط.. والدفع بـ4 قطارات إضافية يومية و6 لأهالى النوبة تشغيلها يستمر حتى 11 أغسطس.. حجز مقاعدها قبل السفر بـ 24 ساعة

أعلنت هيئة السكة الحديد الدفع بالقطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى ابتداء من 25 يوليو الجارى، على أن يستمر تشغيلها حتى 11 أغسطس المقبل، وذلك بجانب قطارات جداول التشغيل اليومى الطبيعية، مع إتاحة مقاعدها للحجز قبل السفر بـ24 ساعة فقط.

مقتل "المجهول الأخضر" بعد محاولته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى .. المتهم اعتدي على أفراد الأمن بـ"سنجة".. وقوات الأمن حاولت السيطرة عليه فهددهم بالسلاح.. النيابة تناظر الجثمان وتأمر بالتشريح وتفريغ الكاميرات

لقى مجهول مصرعه بعد محاولته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء على أفراد الأمن باستخدام سلاح أبيض "سنجة " ، مما اضطر أفراد الأمن إلى إطلاق النار لتهويشه إلا أن الطلق النارى أصابه في منطقة البطن مما أسفر عن مقتله

إثيوبيا وملء سد النهضة.. وزارة خارجية أديس أبابا تنفى.. والرى تؤكد والأقمار الصناعية تفضح النوايا.. وزير الرى الإثيوبى يقر بتعبئة الخزانات.. ويزعم: تعثر المفاوضات السبب والعملية الأولى تقدر بـ4.9 مليار متر مكعب

بعد سلسلة من المراوغات، أعلنت إثيوبيا رسميًا ملء خزانات سد النهضة على لسان وزير الرى سيليشى بيكيلى، وهو الإعلان الذى جاء بعد أقل من 24 ساعة من نفى وزير الخارجية الإثيوبى الإقدام على مثل هذه الخطوة.

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غدا.. طقس مائل للحرارة وشبورة بالقاهرة والعظمى 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة.

السعودية تصنف 6 أسماء وكيانات بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لتنظيم داعش

صنّفت المملكة العربية السعودية، بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، ستة أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعش (ISIL).

كيف تصبح ضابط شرطة فى سنة واحدة؟ (إنفوجراف)

يحق لخريجي بعض الكليات "الطب والهندسة والآداب وعلوم وزراعة وحقوق الالتحاق بأكاديمية الشرطة، ويبدأ التقديم من 4 أغسطس حتى 3 سبتمبر بأكاديمية الشرطة، ويشترط في المتقدمين اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والصحية.

السجن 6 أشهر لـ آمنة الشرقاوى التونسية.. حرفت سورة من القرآن وأسمتها "سورة كورونا"

أصدرت محكمة ابتدائية فى تونس، أمس، حكماً بالسجن 6 أشهر فى حق المدونة التونسية آمنة الشرقاوى، بتهمة الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس، وتغريمها مبلغ ألفى دينار بما يعادل 700 دولار أمريكى، بسبب نشرها لعبارات تسخر من القرآن الكريم عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك.

روان بن حسين: انفصلت عن زوجى بسبب خيانته مع فتيات الليل وأصابنى بفيروس Hpv 16

كشفت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، عن السبب الحقيقى لطلاقها من رجل الأعمال الليبى محمد يوسف المقريف، مشيرة إلى أنه كان السبب فى إصابتها بفيروس الورم الحليمى البشرى Hpv 16 بسبب خيانته المتكررة وعلاقته الجنسية المتعددة بفتيات الليل.

جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 أول نسخة شتوية فى التاريخ.. فيفا يكثف مباريات مرحلة المجموعات بـ4 لقاءات يوميًا.. وارتباك في جداول كل مسابقات العالم بسبب بطولة شهري نوفمبر وديسمبر

كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن الجدول الكامل لمواعيد مباريات النسخة المقبلة من كأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر، باعتبارها البطولة الأولى فى تاريخ المونديال التى تقام فى فصل الشتاء بدلا من الموعد المعتاد للبطولة فى الصيف، نظرا للظروف المناخية فى الدولة الخليجية، إذ ترتفع درجات الحرارة لمعدلات كبيرة يمنعها من استضافة النهائيات فى الصيف، وهو ما قد يتسبب فى ارتباك كبير فى الجداول الخاصة بالبطولات المختلفة فى جميع أنحاء العالم سواء الدوريات المحلية أو غيرها، حيث ستكون مباراة الافتتاح للمونديال يوم 21 نوفمبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.

الزمالك يقدم ملف نادي القرن لاتحاد الكرة غدا لتصعيده للمحكمة الرياضية

كشف مصد داخل لجنة لقب نادي القرن بنادي الزمالك، انه سيتم تقديم ملف الشكوى لاتحاد الكرة غدا تمهيدا لتقديمها إلي الاتحاد الافريقي لكرة القدم، والمحكمة الرياضية الدولية ، حيث انتهت اللجنة من اعداد مذكرة كاملة وبعض لقطات الفيديو والمستندات التي تثبت ان الزمالك الاحق بلقب نادي القرن من الأهلي، وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك قد أكد أنه تم أعداد و تجهيز مذكرة لإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبحث عن حقه في قضية نادي القرن ثم أرسلها الى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا ".

الأهلى يعلن إلغاء معسكر برج العرب ويكتفى بتدريبات التتش استعداداً للدورى

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، الأهلى إن الفريق مستمر فى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدورى التى تحدد لها يوم 6 أغسطس المقبل، وأضاف عبد الحفيظ: "الأمور تسير بشكل جيد جدا فى المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة