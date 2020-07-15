ماذا فعل الرجل الأخضر قبل مقتله في مدينة الإنتاج الإعلامى ؟ فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واقعة مثيرة حدثت على أبواب مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث فوجئ أفراد الأمن بمجهول يدهن جسده باللون الأخضر ويحاول اقتحام المدينة، والاعتداء عليهم بسلاح أبيض "سنجة"، مما اضطر أفراد الأمن للتعامل معه، إلا أن الطلق الناري أصابه في منطقة البطن مما أسفر عن مقتله. Advertisements النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بدأت التحقيق، وتبين أنه شاب في العقد الثالث من عمره، وأمرت النيابة بتشريح الجثمان والتحفظ على السلاح الأبيض، وقال مصدر داخل مدينة الإنتاج الإعلامى إٕن الشاب لم يتم الإمساك به داخل المدينة، ولكنه كان يحاول القفز من أعلى السور من الخارج.

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