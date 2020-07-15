شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصاد تونسية مطلعة، لوكالة رويترز الدولية للأخبار، أن رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد.

وكانت وسائل إعلام تونسية، قد ذكرت فى وقت سابق، أن رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد طلب من إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية وحكومته تقديم استقالتهم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت تتعقد الأزمة السياسية فى تونس بعد تصاعد الخلاف بين حركة النهضة ورئيس الحكومة عقب إعلانه نيته إجراء تعديل وزارى ردًا على دعوة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، قررت الحركة، فجر الأربعاء، سحب الثقة من إلياس الفخفاخ.

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ووفقا لما أورده موقع "العربية"، جاء ذلك فى ختام اجتماع طارئ لمجلس شورى حركة النهضة، حيث تعلّل فى قراره بشبهات الفساد وتضارب المصالح التى تلاحق الفخفاخ، رغم عدم صدور نتائج التحقيق بشأنها حتى اليوم.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية، شهدت الساحة السياسية فى تونس أحداثًا متسارعة.

وتصاعد الخلاف بين الفخفاخ والرئيس قيس سعيّد من جهة، وبين حركة النهضة من جهة أخرى، على خلفية دعوة الأخيرة إلى مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، فى ظل شبهات تضارب مصالح تلاحق الفخفاخ منذ أسابيع.