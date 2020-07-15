شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 9 رحلات دولية تقل 1527 راكبا من عدة دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، 9 رحلات طيران دولية، اقلت قرابة 1527 راكبا مصريا، قادمة من عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية .

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 9 رحلات منهم رحلة قادمة من إيطاليا، فرنسا، هولاندا، المملكة العربية السعودية، الإمارات.

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.