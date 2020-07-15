شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مدة مجلس الشيوخ وإزاى ينتخب رئيسه والوكيلين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب موعد عقد انتخابات مجلس الشيوخ، وتدور العديد من التساؤلات حول طبيعة عمل المجلس واللوائح والقوانين المنظمة له، وكذلك مدته، وفيما يلى نستعرض ما المدة القانونية لعمل المجلس وكيف يتم احتسابها، وكذلك كيف سيتم انتخاب رئيسه والوكيلين له. Advertisements

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