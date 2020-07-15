متى وكيف تبدأ الحرب فى ليبيا.. تغطية خاصة بالخرائط فى لايف الخليج 365

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم " الخليج 365"، فى تغطية خاصة للملف الليبي، طرح لما يدور على الساحة الليبية الداخلية، وذلك فى شرح وتحليل للزميل زكى القاضى، مسئول الملف العسكرى بالجريدة، حيث شرح بالخرائط وضع القوات المسلحة للجيش الوطنى الليبى، وكيفية التحركات على الأرض للميليشيات المسلحة لحكومة الوفاق، والمرتزقة من الجيش التركى.
تغطية خاصة لسير العمليات فى ليبيا
واستعرض الزميل زكى القاضى، الخرائط الميدانية التى توضح توزيع القوات فى ليبيا، وكيفية المواجهات المحتملة خلال الساعات المقبلة، متطرقا لدور الجيش المصرى، والذى يقوم بحماية الحدود المصرية، وفق أحدث أنواع الأسلحة، مشيرا فى الوقت نفسه للمناورة الاستراتيجية حسم 2020، والتى شهدتها المنطقة الغربية العسكرية، وكذلك الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتصريحات التى حدد فيها الخط الأحمر "سرت والجفرة"، والذى يعتبر خطا واضحا لا يسمح فيه بتدخل قوات أجنبية، والذى اعتبره الرئيس السيسى تهديدا للأمن القومى المصرى.
وفى التغطية الخاصة التى أجراها الزميل تامر إسماعيل صالح، فى لايفات الخليج 365، والتى استضاف فيها مسئول الملف العسكرى بالجريدة زكى القاضى، قام بعرض مجموعة من الخرائط التى توضح المسافات بين مصر وبينها، والتى تقارب ألف كيلو تقريبا، مؤكدا أن الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر قادر على حماية ليبيا والليبين.
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