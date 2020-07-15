شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى سرور يجيب عن أصعب الأسئلة مع الزميل محمد السيسى.. بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، ضيفا مع الزميل محمد مجدى السيسى فى الفقرة الرئيسية للتغطية الموسعة اليومية على الصفحة الرئيسية لليوم السابع، على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم الأربعاء، وهو الظهور الأول لـ"سرور" بعد غياب كبير عن الساحة.

ويحكى "سرور" عن علاقته بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ورأيه في أداء مجلس النواب الحالي، والقوانين التي أقرها المجلس في السنوات الماضية، كما يتحدث سرور عن أهمية تشكيل "مجلس الشيوخ" الذى تم فتح باب الترضح له خلال الأيام الماضية.

ويتحدث الدكتور أحمد فتحى سرور عن السنوات الست الماضية في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويوجه "سرور" رسالة هامة إلى الشعب المصرى والشباب.

ويجيب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن أصعب الأسئلة وهو هل يعود إلى الحياة السياسية مرة أخرى، ويحكى عن عدد من أسرار حياته السياسية.