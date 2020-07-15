شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يغرد بالفارسية: الحكم بإعدام 3 متظاهرين إيرانيين رسالة مؤسفة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إعدام 3 إيرانيين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات، يبعث برسالة مؤسفة إلى العالم حيث لا ينبغي القيام بذلك، وذلك من خلال تغريدة باللغة الفارسية.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:" حُكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام في إيران لمشاركتهم في الاحتجاجات، من المتوقع إعدامهم في أي لحظة، إن إعدام هؤلاء الأشخاص الثلاثة يبعث برسالة مؤسفة إلى العالم ولا ينبغي القيام بلك".



ترامب عبر حسابه بموقع تويتر

وكانت أوقفت السلطات القضائية الإيرانية حكم إعدام 3 شباب شاركوا فى تظاهرات نوفمبر العام الماضى، ووفقا لوكالة أنباء فارس أصدر رئيس الجهاز القضائى آية الله إبراهيم رئيسى قرار بوقف تنفيذ الحكم وإعادة المحاكمة.

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وكان دشن رواد التواصل الاجتماعى حملة واسعة النطاق على تويتر فى إيران ، لوقف تنفيذ حكم إعدام 3 من الشبان الإيرانيين شاركوا فى تظاهرات نوفمبر الماضى.

وبعد إعلان متحدث القضاء الإيرانى غلام حسين اسماعيلى، أن المحكمة العليا أيدت أحكام الاعدام بحق 3 أشخاص، على خلفية مشاركتهم فى احتجاجات نوفمبر 2018، دشن رواد التواصل الاجتماعى فى إيران جملة بهشتاج "لا تعدموا".

وشارك عدد من النخب الإيرانية والشخصيات الفنية والسياسية والرياضية فى الهشتاج، ليشكل حملة ضغط عى السلطات الإيرانية لمنع اعدام الشبان الثلاث وهم أمير حسين مرادى 25 عام، وسعيد تمجيدى 27 عام، ومحمد رجبي 25 عام.