شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من القبائل الليبية يتوجه للقاهرة لتأييد دعوة تدخل الجيش المصرى لحماية ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن وفد من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية يتوجه إلى القاهرة لإعلان تأييد القبائل لدعوة مجلس النواب الليبي لتدخل الجيش المصرى فى البلاد لحفظ الأمن القومي.

وتستمر مساعى تركيا لنشر الفوضى فى ليبيا عبر استمرار عمليات نقل المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا، فى الوقت الذى نفى مصدر عسكرى ليبى تصريحات "أفريكوم" حول تواجد روسى فى ليبيا، فيما أكد أبو أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة لا تقبل بتصرفات تركيا واستهدافها للأمن القومى العربى.

وشدد أبو الغيط على أن هناك التزاما عربيا مطلقا للحفاظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها، وعلى جانب أخر، ذكر تقرير لموقع، توركيش منيت التركى، أن النظام التركى أرسل أكثر من 13 ألف مرتزق من جنسيات مختلفة إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.

ووفقا للتقرير الذى نقل عن العربية الاخبارية، صلت آخر طائرة تركية إلى مدينة مصراتة الليبية يوم الإثنين وعلى متنها 356 مرتزقة من سوريا وتونس ومصر والسودان، بحسب المصادر، تبع ذلك طائرة أخرى وصلت من تركيا مع 126 مقاتلا آخر.