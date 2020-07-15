شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لطريق الواحات غدا 6 ساعات لإحلال وتجديد كابلات كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبناءًا على طلب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بغلق طريق الواحات وتقاطعه مع طريق أحمد زويل فى الإتجاهين لمدة 6 ساعات تبدأ فى الــ 12 صباح الخميس الموافق 16/7/2020م وتنتهى فى الــ 6 صباح ذات اليوم . وأوضحت الشركة أن الأعمال تأتى فى إطار تنفيذ أعمال الحفر الخاصة بإحلال وتجديد كابلات الكهرباء الخاصة بمحطة رفع مياه الشرب رقم 20 بطريق الواحات. Advertisements كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات والإرشادات المرورية والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال لإرشاد قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة.

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