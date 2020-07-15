شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى سرور لـتليفزيون الخليج 365: عودة مجلس الشيوخ يقوى النظام الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، عدد من النصائح لأعضاء مجلس النواب والمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، قائلاً:" أقول لهم، أقروا التاريخ وتاريخ مصر، والممارسات السياسية لرجال السياسة وما هي الماخذ عليهم، وما الإيجابيات التى قاموا بها، حتى يعرفوا احتياجات بلادهم ويدرسوا المرحلة الحساسة التى نمر بها منها أزمة سد النهضة والحقيقة "معرفة الماضى والحاضر" هو الذى يصنع الخبرة السياسية.

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"سرور" حل ضيفا مع الزميل محمد مجدى السيسى فى الفقرة الرئيسية للتغطية الموسعة اليومية على الصفحة الرئيسية لليوم السابع، على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم الأربعاء، وهو الظهور التليفزيونى الأول لـ"سرور" منذ عام 2011.

وحول عودة مجلس الشيوخ، قال سرور:" عودة مجلس الشيوخ يقوى نظام المجلسين القائم على مجلس النواب والشيوخ، من حيث الممارسة الديمقراطية وتعزيزها، وينوع التمثيل السياسى لفئات المجتمع المختلفة ويحقق المساواة بين المواطنين سكانيا وجغرافيا"، لافتاً إلى أن هناك اختصاص يزاحم فيه مجلس النواب وهو "الدور الرقابى" الذى يقوم بمراقبة السلطة التنفيذية ومن حقه التقديم اقتراح برغبة في التقدم بقوانين، والرقابة وطلب المناقشة العامة حتى لا نترك للسلطة التنفيذية في الانفراد باتخاذ القرار وانهم مناقشة عامة في القرارات.