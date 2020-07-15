شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى سرور لـ"تليفزيون الخليج 365": لن أعود للسياسة وهبعد عن وجع الدماغ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، الأنباء عن عودته للحياة السياسية، قائلاً:" لن أعود للسياسة مرة أخرى، والحمدلله لقد أديت واجبى وعلى غيرى أن يستمر في أداء الواجب".
"سرور" حل ضيفا مع الزميل محمد مجدى السيسى فى الفقرة الرئيسية للتغطية الموسعة اليومية على الصفحة الرئيسية لليوم السابع، على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم الأربعاء، وهو الظهور التليفزيونى الأول لـ"سرور" منذ عام 2011.
وكشف سرور، عن أكثر اللحظات التى شعر فيها بتعرضه للظلم، قائلاً: أنا كرهت السياسة، حتى لا اتعرض للظلم مرة أخرى، وقررت الابتعاد عن وجع الدماغ".
كانت هذه تفاصيل خبر فتحى سرور لـ"تليفزيون الخليج 365": لن أعود للسياسة وهبعد عن وجع الدماغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.