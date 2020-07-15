شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى سرور لـ"تليفزيون الخليج 365": لن أعود للسياسة وهبعد عن وجع الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، الأنباء عن عودته للحياة السياسية، قائلاً:" لن أعود للسياسة مرة أخرى، والحمدلله لقد أديت واجبى وعلى غيرى أن يستمر في أداء الواجب".

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"سرور" حل ضيفا مع الزميل محمد مجدى السيسى فى الفقرة الرئيسية للتغطية الموسعة اليومية على الصفحة الرئيسية لليوم السابع، على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم الأربعاء، وهو الظهور التليفزيونى الأول لـ"سرور" منذ عام 2011.

وكشف سرور، عن أكثر اللحظات التى شعر فيها بتعرضه للظلم، قائلاً: أنا كرهت السياسة، حتى لا اتعرض للظلم مرة أخرى، وقررت الابتعاد عن وجع الدماغ".