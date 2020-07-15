نشرة الحوادث المسائية.. مقتل "الرجل الأخضر" في مدينة الإنتاج واستمرار حبس الفنانة عبير بيبرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-"سلم نفسك يا أحمد".. كواليس مقتل "الرجل الأخضر" داخل مدينة الإنتاج (صور)

شاب عشريني، طويل القامة، قوي البنية، يرتدي بنطالا "جينز" أزرق، عاري الجسم من أعلى مطلي جسمه بزيت أخضر، مستخدما قميصه كعمامة، ممسكا بيده "سنجة" كبيرة الحجم.. هكذا بدا المشهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بطريق الواحات صباح الأربعاء.

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-بالفيديو والصور.. تعرف على شروط القبول ومواعيد الالتحاق بكلية الشرطة 2020

أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية والحاصلين على ليسانس الحقوق بحد أدنى تقدير مقبول للعام الحالي أو العام الماضي.

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-غلق طريق الواحات جزئيا لمدة 6 ساعات لإحلال كابلات كهرباء

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي لطريق الواحات؛ لإحلال وتجديد كابلات كهرباء.

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-عاملان يقتلان سائقًا لسرقة متعلقاته وتروسيكل في المنوفية

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض عاملين قتلا سائقًا لسرقة تروسيكل قيادته في المنوفية.

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-الداخلية تكشف لغز مقتل طبيب بيطري في بني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة مقتل طبيب بيطري، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، تم ضبطهم.

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-لمدة شهر.. بدء أعمال رفع كفاءة "الدائري" من محور 26 يوليو حتى المريوطية

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، رفع كفاءة (كشط وإعادة رصف) الطريق الدائري في المسافة من تقاطع محور 26 يوليو وحتى محور المريوطية، على أن يتم البدء في تنفيذ الأعمال أولاً في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو اتجاه محور المريوطية، ومع الانتهاء من هذا الاتجاه يتم البدء بالعمل في الاتجاه الآخر.

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-شهامة المصريين تنقذ سيدة وابنتها من الموت حرقا داخل سيارة بطريق الواحات

شهامة ولاد البلد وسرعة وصول قوات الحماية المدنية أنقذت سيدة وابنتها من الموت، وذلك عقب نشوب حريق في سيارتها بطريق الواحات.

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-تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس 15 يومًا بتهمة قتل زوجها

قرر قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم الأربعاء، تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل زوجها عمرو سيد إثر مشاجرة بينهما.

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-بالأسماء.. ننشر القضاة الـ7 المرشحين لرئاسة مجلس القضاء الأعلى

أكد مصدر قضائي أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، أرسل إلى رئاسة الجمهورية أسماء أقدم 7 قضاة لاختيار أحدهم رئيسا لمحكمة النقض، تنفيذا للتعديلات الأخيرة على قوانين الهيئات القضائية.

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-حيثيات حكم عدم قبول دعوى عزل المستشار السابق لمرسي

أكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، في حيثيات حكمها بعدم قبول عزل المستشار السابق لمرسي من جهة عمله، أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وأعضائه من درجة مندوب غير قابلين للعزل، وللمجلس الخاص المُشكل الاختصاص فقط دون غيره بإدارة شئونه وتعيين أعضائه ونقلهم وتأديبهم وتوزيع العمل بين المحاكم.

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-رئيس الهيئة الوطنية: ٥٦٩ مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم في 5 أيام..والأحد إعلان القائمة المبدئية

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، عن تلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابية، في 27 محكمة ابتدائية، على مستوى الجمهورية، في اليوم الخامس لفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ مستندات ١٠٠ مرشحا، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين في الأيام الخمسة الماضية إلى ٥٦٩ مرشحا ويشمل هذا العدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.

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-"العدل" تفاجئ الهيئات والشركات العامة بحملات تفتيش مفاجئة

وجه المستشار عمر مروان ــ وزير العدل بإجراء التفتيش الفني المفاجئ علي أعمال الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال، للتأكد من حسن سير العمل بها وانتظامه ومباشرة الدعاوي القضائية المرفوعة منها أو عليها, وفحص أعمالها القانونية والمالية والإدارية للوقوف على مدى فاعليتها ومطابقتها لصحيح القانون بهدف حماية المال العام وملاحقة صور العدوان عليه وكشف ما عسى أن يظهر من مخالفات أثناء التفتيش والتحقيق فيها.

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