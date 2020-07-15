شهامة المصريين تنقذ سيدة وابنتها من الموت حرقًا داخل سيارة بـ"طريق الواحات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهامة ولاد البلد وسرعة وصول قوات الحماية المدنية أنقذت سيدة وابنتها من الموت، وذلك عقب نشوب حريق في سيارتها بـ"طريق الواحات". غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة ملاكي بالطريق أمام إحدى بوابات مدينة سكنية. Advertisements فور اندلاع الحريق في مقدمة السيارة، تركتها السيدة وابنتها، وأسرع قائدو السيارات؛ لتقديم المساعدة بواسطة طفايات الحريق. رغم محاولات السائقين تجدد الحريق حتى وصلت سيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران تمامًا. ودفع مدير المرور بونش إغاثة؛ لتجنيب السيارة نهر الطريق، وتسيير الحركة لطبيعتها.

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