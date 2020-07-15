غلق طريق الواحات جزئيا لمدة 6 ساعات لإحلال كابلات كهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي لطريق الواحات؛ لإحلال وتجديد كابلات كهرباء. الغلق الجزئي بطريق الواحات سيكون بتقاطعه مع طريق أحمد زويل في الاتجاهين لمدة 6 ساعات تبدأ في الـ 12 صباح غدا الخميس وتنتهي الساعة 6 صباحا. الأعمال تأتي في إطار تنفيذ أعمال الحفر الخاصة بإحلال وتجديد كابلات الكهرباء الخاصة بمحطة رفع مياه الشرب رقم 20 بطريق الواحات. ووجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر اللوحات والإرشادات المرورية والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال لإرشاد قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

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