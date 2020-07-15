"العدل" تفاجئ الهيئات والشركات العامة بحملات تفتيش مفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وجه المستشار عمر مروان ــ وزير العدل بإجراء التفتيش الفني المفاجئ علي أعمال الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال، للتأكد من حسن سير العمل بها وانتظامه ومباشرة الدعاوي القضائية المرفوعة منها أو عليها, وفحص أعمالها القانونية والمالية والإدارية للوقوف على مدى فاعليتها ومطابقتها لصحيح القانون بهدف حماية المال العام وملاحقة صور العدوان عليه وكشف ما عسى أن يظهر من مخالفات أثناء التفتيش والتحقيق فيها.

يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة العدل نحو تحفيز الإدارات القانونية لدى الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال للقيام بواجباتها في كشف الفساد وحماية المال العام.

وأصدر مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية عدة قرارات بتشكيل لجان من مستشاري القطاع للتفتيش على بعض الشركات والهيئات من 8 يوليو على أن تنتهي من أعمالها وتقدم تقاريرها في 1 أغسطس المقبل لاتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء ما يُسفر عنه هذا التفتيش.