منها تمليك واضعي اليد في سيناء.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث عددًا من الملفات المهمة.

ويستعرض الخليج 365 10 قرارات وافقت الحكومة عليهم خلال اجتماع اليوم على النحو التالي:

ويرصد الخليج 365 12 قرارا اتخذها اجتماع اليوم كالتالي:-

الاتفاقية متعددة الأطراف

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبى، ونقل الأرباح، المعتمدة فى باريس بتاريخ 24 نوفمبر 2016، والتى وقعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7 يونيو 2017، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيرى الذى يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاق التيسير المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "المرحلة الثالثة" بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 2 يونيو 2020.

خلق فرص عمل للشباب

وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب" من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 22-23 يونيو 2020.

شروط تملك واضعي اليد في سيناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء، ليكون لراغبي التملك من واضعي اليد التقدم بطلباتهم خلال موعد أقصاه 15 يوليو 2021.

المزرعة الإرشادية بالوادي الأسيوطي

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وافق المجلس على طلب محافظة أسيوط تأجير أرض "المزرعة الإرشادية " بالوادى الأسيوطي بمساحة 667 فدانًا للشركة "المصرية لمشروعات التنمية المستدامة"، وذلك لمدة 15عامًا، فى ضوء تطوير المزرعة من خلال إنشاء آبار جوفية تعمل بالنظم الحديثة وتوفير شبكات رى دائمة عالية الجودة، وتقنيات تسهيل التحكم فى كمية الأمطار، ما يقدم نماذج متطورة للمزارع الإرشادية، لتطوير الثقافة الزراعية بالمحافظة.

مدن الخدمات الرياضية والشبابية

وافق مجلس الوزراء، على إسناد بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب لشركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية"، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 99% لوزارة الشباب والرياضة، وذلك فى إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات الاستثمارية " للمجلس القومي للشباب" للعام المالى 2020-2021.

إسناد مشروعات استثمارية

وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 يوليو 2020، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، وذلك للاستفادة من الاستثمارات التى تم انفاقها لعدد 26 مشروعًا لوزارتي الإسكان والنقل، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

صندوق تنمية الصادرات

وافق المجلس على استمرار صندوق تنمية الصادرات فى استلام الملفات المتعلقة بمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2019-2020 بعد انتهاء العام المالي والصرف عنها متى استوفت جميع شروط صرف المساندة، وذلك في إطار التزام الحكومة بمساندة الصادرات، وحتى يتسنى للمصدرين استكمال جميع إجراءاتهم ومستنداتهم وفقًا للقواعد المعمول بها.

مكافحة كورونا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاق تسهيل مالي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد 19- مصر"، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 5 يوليو 2020.

شهادة النيل الدولية

وافق المجلس، على إضافة مادة جديدة إلى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي وافق عليه المجلس في اجتماعه السابق، بشأن نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تقضي المادة الجديدة بأن تشكل لجنة دائمة لمتابعة أداء وحدة شهادة النيل، وما يتبعها من مدارس برئاسة ممثل عن وزارة التربية والتعليم، وعضوية ممثلين عن وزارات: التعليم العالى والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ومدير وحدة شهادة النيل الدولية.

وتنص المادة الجديدة على أن يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى القيام بالمهام المسندة إليها.