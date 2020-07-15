وكيل خطة النواب: قانون التخطيط الموحد يمنح المحافظين سُلطة أكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش الأسبوع المقبل قانون التخطيط العام للدولة على مدار 6 جلسات، مشيرا إلى أهمية القانون في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وأضاف سالم، في بيان، اليوم، أن القانون يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، حيث يراعي القانون أحدث التطورات العالمية في مجال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني.

وأشار وكيل لجنة الخطة، إلى أن مشروع القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

وتابع: القانون يعطي سلطة أكبر للمحافظين في إطار اللامركزية، في ضوء جهود الدولة للعمل على سد الفجوات التنموية بين المحافظات، والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة، كما سيعطي القانون فرصة للمواطن للاشتراك في وضع الخطط في إطار مبدأ التخطيط بالمشاركة مما يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية بالدولة.