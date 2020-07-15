أخبار مصر | غدا.. غلق جزئي لطريق الواحات في الاتجاهين لمدة 6 ساعات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. غلق جزئي لطريق الواحات في الاتجاهين لمدة 6 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، وبناءاً على طلب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بغلق طريق الواحات وتقاطعه مع طريق أحمد زويل فى الإتجاهين لمدة 6 ساعات تبدأ فى الــ 12 صباح غدا الخميس وتنتهى فى الــ 6 صباح ذات اليوم.

وأوضحت الشركة أن الأعمال تأتى فى إطار تنفيذ أعمال الحفر الخاصة بإحلال وتجديد كابلات الكهرباء الخاصة بمحطة رفع مياه الشرب رقم 20 بطريق الواحات.

كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات والإرشادات المرورية والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال لإرشاد قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة.

ننشر أسماء المستحقين لمحلات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن أسماء الشباب الذي تمت الموافقة عليهم للحصول على محال من خلال الجهاز.

وكان جهاز رعاية الشباب أعلن عن بيع محال لشباب الخريجين، لبدء انشطتهم التجارية، بمناطق ربيع الجيزي والنادي السويسري.

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وطالب الجهاز بحضور هولاء الأسماء التالي ذكرهم، إلى المقر الرئيسي بـ300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي، لاستكمال الأوراق المطلوبة وفي حالة استيفاء الشروط يتم استلام المحل.

الجيزة ترفع ١٢٢٥ حالة اشغال للمقاهي والمطاعم والمحال

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجى لبعض الأنشطة والمنشآت التى تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهى والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.

وأشار المحافظ أنه تم شن سلسلة من الحملات أمس على مستوى الاحياء والمراكز اسفرت عن رفع ١٢٢٥ حالة اشغال متنوعة، استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الاشغالات ومتابعه مدي التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي علي حرم الطريق العام.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز بضرورة الاستمرار فى المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والإشتراطات الصادرة والخاصة بتواجد 25 % من القدرة الأستيعابية للمنشآت التى تم فتحها والإلتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى فضلًا عن إغلاق المحال التجارية فى التاسعة مساءً والمطاعم والمقاهى فى تمام العاشرة مساءًآ.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة التصدى بكل حسم مع أى مخالفه، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التى تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

وشملت مجهودات رفع حالات الاشغال التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطه المرافق رفع ٦٩ حاله اشغال بحي جنوب الجيزة و١١٤ حاله ببولاق الدكرور و٢١٢ بالهرم والمنطقة الاثرية و٥٨ حاله بالعمرانية و١٣٤ بالطالبية و٦١ بشمال الجيزة و٤٥ بالدقي و٩٧ حاله اشغال بالعجوزة و٤٨ بالوراق و٣٦ بأوسيم و١٧٥ بأكتوبر والحدائق و٣٧ بكرداسة و١٧ بالعياط و٢٦ بابو النمرس و٢٨ بالصف و٥ بالواحات البحرية و١٦ باطفيح و١٠ بالبدرشين و٣٥ بالحوامدية.