شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ارتفاع نسبة الشفاء للحالات التى لا تعانى من أمراض مزمنة مصاحبة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاَ حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.

وفى مستهل العرض أعربت وزيرة الصحة، عن شكر وعرفان جميع العاملين بالقطاع الصحى، لرئيس الوزراء على ما قدمه من شكر وتقدير واحترام لجهود جميع أفراد الأطقم الطبية المشاركين فى علاج المرضى والمصابين بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وذلك أثناء زيارته بالأمس لمستشفى أسوان التخصصى التى تم تحويلها إلى مستشفى عزل، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تُعد أول زيارة لرئيس وزراء على مستوى العالم لمستشفى عزل.

واستعرضت الوزيرة، الموقف الإجمالى لحالات الإصابات والوفيات، والحالات التى تم خروجها من المستشفيات، وكذا الموقف العالمى لحالات الإصابة والتعافى والوفيات، فضلاً عما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى العالم، مشيرة فى هذا الصدد إلى أهمية اختيار نوع الإجراء الاحترازي وتوقيت تطبيقه لضمان تأثير الإجراء على الإصابات، منوهة إلى الاستعدادات الخاصة بمجابهة الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتطرقت الوزيرة إلى نسب الشفاء حسب وجود مرض أو أكثر من الأمراض المزمنة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك زيادة مطردة فى نسبة الشفاء فى الحالات التى لا تعانى من وجود أمراض مزمنة مصاحبة للإصابة بفيروس كورونا، مقارنة بالحالات التى تعانى من امراض مزمنة، مضيفة أن التاريخ المرضى للأمراض غير السارية يؤثر بشكل كبير فى نسب الشفاء لمرضى الكورونا وعلى رأسها (ضغط الدم المرتفع - سكر الدم - أمراض القلب - أمراض صدرية).