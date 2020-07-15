شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر سودانى: إثيوبيا لم تخطر الخرطوم رسميا بخطوة بدء ملء سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر سوداني اليوم الأربعاء، إن إثيوبيا لم تخطر السودان رسميا بخطوة بدء تعبئة سد النهضة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.
وأعلنت إثيوبيا رسميًا ملء خزانات سد النهضة على لسان وزير الرى سيليشى بيكيلى، وهو الإعلان الذى جاء بعد أقل من 24 ساعة من نفى وزير الخارجية الإثيوبى الإقدام على مثل هذه الخطوة.
المراوغة الإثيوبية جاءت بعد يوم من نشر وكالة الأنباء العالمية رويترز صورًا بالأقمار الصناعية لسد النهضة كشفت عن تجمعات للمياه خلف سد النهضة ما يعكس أن عملية الملء كانت قد بدأت بالفعل خلال المفاوضات التى تزعم أديس أبابا تعثرها بسبب كلًا من مصر والسودان، رغم ما أبدته القاهرة والخرطوم من تعاون حظى بإشادة المراقبين لتلك المفاوضات منذ بدايتها.
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