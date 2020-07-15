شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر تطلب من إثيوبيا إيضاحا رسميا عاجلا حول صحة ملء سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة الإثيوبى، مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.
يأتى ذلك رداً على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة.
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